Blink Video Doorbell nu beschikbaar voor 59 euro

Blink is sinds 2017 in handen van Amazon. In die tijd was Blink een startup en maakte het bedrijf al camera- en beveiligingssystemen. Dat is nu, zo’n vijf jaar later, nog steeds het geval, maar dan onder de vlag van Amazon. Volledig is de naam dan ook Blink – An Amazon Company. Eerder al hebben we kennisgemaakt met de Blink Mini, een compacte beveiligingscamera voor een zacht prijsje, maar nu is het ook eindelijk tijd voor de eerste videodeurbel van Blink met de naam Blink Video Doorbell.

De Blink Video Doorbell doet alles wat je van een videodeurbel gewend bent. Zo ontvang je meldingen en bewegingswaarschuwingen via de Blink-app en kun je deze draadloos op twee AA-lithium-batterijen of bedraad gebruiken. Beelden kunnen worden opgeslagen via de cloud met het Blink-abonnement (gratis proefversie beschikbaar) of via de Blink Sync Module 2 en een USB flash drive. In dit laatste geval kun je beelden lokaal opslaan. Met een gekoppelde Blink Sync Module 2 moeten de twee meegeleverde AA-lithium-batterijen tot twee jaar meegaan. Uiteraard afhankelijk van het gebruik.

De videodeurbel is verder uitgerust met een 1080p HD-camera, infrarood nachtzicht en tweewegaudio. Dit model is verder waterdicht en compatibel met Amazon Alexa. Amazon biedt ook twee nieuwe accessoires aan. Zo is daar de Floodlight Mount en een Solar Panel, beide voor de Blink Outdoor Camera.

Prijs en beschikbaarheid

De Blink Video Doorbell is per direct verkrijgbaar via de Nederlandse website van Amazon en kost 59,99 euro.