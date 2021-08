Arlo Smart-abonnement gewijzigd naar Arlo Secure

Er gaan een aantal zaken veranderen wanneer je een abonnement afsluit bij Arlo. Je kunt de beveiligingscamera’s van het merk gebruiken zonder abonnement, maar dan heb je eigenlijk alleen de beschikking over notificaties en live streaming. Met abonnement krijg je toegang tot cloudopslag, interactieve meldingen, detectie van personen, pakketten, voertuigen en dieren, aangepaste activiteitenzones en meer. Voorheen sloot je een Arlo Smart-abonnement af. Deze was beschikbaar voor een enkele camera (vanaf 2,79 euro per maand) of voor maximaal vijf camera’s (vanaf 8,99 per maand). Dit ging om Smart Premier, maar er was ook een iets duurder Smart Elite-abonnement voor 4k-resoluties.

Arlo Secure en Secure Plus

Het Arlo Smart-abonnement gaat helemaal verdwijnen, ook al kunnen bestaande gebruikers wel blijven kiezen voor Smart. Nieuwe gebruikers kiezen straks voor een Arlo Secure-abonnement. Het Secure Plan kost 2,99 euro per maand voor een enkele camera of 9,99 euro per maand voor een onbeperkt aantal camera’s. Dit abonnement ondersteunt 2k-resoluties en maximaal 30 dagen videogeschiedenis. Daarnaast is er een Secure Plus Plan voor 4k-resoluties en tot 60 dagen videogeschiedenis. Ook hier kun je een onbeperkt aantal camera’s gebruiken voor 14,99 euro per maand.

Voor een enkel camera gaat de prijs dus met 20 cent omhoog, maar beschik je over meerdere camera’s dan lijkt het voordeliger doordat je een onbeperkt aantal camera’s kunt toevoegen. Op de website van Arlo lees je meer over het nieuwe Arlo Secure-abonnement en vind je antwoorden op veelgestelde vragen.