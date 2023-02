Aqara rolt Matter in bèta-versie uit naar M2 hub

In november werd bekend dat Aqara de nieuwe smarthomestandaard Matter ging ondersteunen. Het uitrollen zou beginnen met een update voor de M2 Hub in december, maar vervolgens bleef het een tijdje stil. De update hebben we niet gezien in december en ook niet in januari. Deze maand is het echter zover. Matter rolt uit voor de M2 Hub van Aqara, alhoewel eerst in een bèta-versie.

De update brengt ondersteuning voor Matter naar Aqara, waardoor de producten van het merk verbonden kunnen worden aan producten van diverse andere fabrikanten. Het doel van Matter is tenslotte om ‘alles-met-alles’ te kunnen verbinden. De bèta-versie is eerst voor de internationale versie van de M2 Hub, niet voor de Chinese variant. Daarnaast is de update exclusief voor de 2022-versie, dus met een oudere versie in huis moet je nog even wat langer geduld hebben. Om Matter op je hub te krijgen moet je eerst ‘Bind to Matter (Beta)’ kiezen in de app. Je moet je echt inschrijven voor het bèta-programma.

Veertig producten geschikt voor Matter via M2 Hub

De update maakt veertig producten van Aqara geschikt voor Matter via de hub. Een volledige lijst van ondersteunde producten vind je op de website van Aqara. Let op dat het hier om een bèta-versie gaat. De meeste consumenten doen er goed aan om gewoon op de publieke versie te wachten.