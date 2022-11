Aqara gaat Matter vanaf december ondersteunen met update voor M2 Hub

Dat Aqara de nieuwe smarthomestandaard ging ondersteunen wisten we vorig jaar al, toen het bedrijf de Matter-ondersteuning voor de M1S- en M2-hubs aankondigde. Matter werd echter meerdere malen uitgesteld en ook Aqara moest daarom de plannen wijzigen. Inmiddels is er meer duidelijkheid. Matter wordt namelijk vandaag officieel gepresenteerd vanuit Amsterdam en ook Aqara is daar aanwezig. Vanaf december zal het bedrijf de Matter-ondersteuning uitrollen. Te beginnen met een gratis update voor de M2-hub.

De gratis update voor de Aqara Hub M2 maakt meer dan veertig Zigbee-producten van het bedrijf geschikt voor Matter. Het is slechts het begin van de ondersteuning, want uiteindelijk is het de bedoeling dat meer dan 160 van de huidige Zigbee-apparaten van het bedrijf ook Matter gaan ondersteunen. De andere hubs van het bedrijf, waaronder de M1s (gen 1 en gen 2), Hub E1, Camera Hub G3 en Camera Hub G2H Pro krijgen de update in de eerste maanden van 2023. Na de update is ieder Aqara Zigbee-apparaat te gebruiken binnen het Matter-ecosysteem. Het betekent echter wel dat je een hub moet blijven gebruiken. Het is daarom wachten op de M3-hub van Aqara. Deze is in ontwikkeling en is de eerste echte hub die tevens dienst doet als Thread Border Router en Matter-controller. Check hieronder de informatie van het bedrijf over de update van december (via The Verge).

Nieuwe sensoren van Aqara

De fabrikant komt daarnaast met de eerste echte Matter-producten. De nieuwe Motion and Light Sensor P2 en de Door and Window Sensor P2 ondersteunen Thread (onderdeel van Matter) en verschijnen in het eerste deel van 2023.