Aqara lanceert LED Strip T1 met individueel adresseerbare leds

Dankzij het Zigbee protocol heeft de LED Strip T1 een lager stroomverbruik dan de Wi-Fi gebaseerde lichtstrips. De strip dient ook als een repeater binnen het Zigbee netwerk, wat de betrouwbaarheid en reactiesnelheid van het netwerk versterkt. Met één van de compatibele Aqara hubs, waaronder de Hub M2, ondersteunt de LED Strip T1 de nieuwe IoT-standaard Matter en ecosystemen zoals Apple Home, Amazon Alexa, Google Home en IFTTT. Via de ecosystemen is de strip te bedienen via de gangbare spraakassistenten1.

De LED Strip T1 is 2 meter lang en is per 1 meter te verlengen met de Extension Kit. De maximale lengte is 10 meter. De lichtstrip kan met stappen van 20 centimeter worden ingekort. Het afgesneden of ongebruikte deel van de lichtstrip kan opnieuw worden bevestigd aan een afzonderlijke Aqara LED lichtstrip met behulp van extra standaard 5-aderige lintkabels en 5-pins connectoren.

Belangrijker is dat de RGB-effecten van de LED Strip T1 individueel adresseerbaar zijn met een interval van 20 centimeter. Dit betekent dat het tot 10 verschillende kleuren kan tonen met dimmen en andere effecten. De Aqara Home-app biedt verschillende voorgeprogrammeerde effecten voor de LED strip – zowel statisch als dynamisch. Dit stelt gebruikers in staat om de verlichtingseffecten naar persoonlijke voorkeur aan te passen. De standaard en persoonlijke effecten zijn toepasbaar in automatiseringen en scènes.

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld het alarmsysteem in huis uitbreiden met de LED-strip door verschillende kleuren en effecten te gebruiken om aan te geven of het beveiligingssysteem ingeschakeld is en of er een potentiële dreiging is. Het is ook mogelijk om aangepaste scènes te maken, zoals een avondscène met warme verlichting of een entertainmentscène die de verlichting dimt voor een unieke filmervaring. Bovendien heeft de Aqara Home app onlangs een nieuwe functie geïntroduceerd waarmee gebruikers de scènes kunnen synchroniseren met HomeKit. Dit betekent dat gebruikers specifieke scènes kunnen instellen die voorheen alleen beschikbaar waren via de Aqara Home-app en deze scènes kunnen bedienen met apps van derden, zoals Apple Home, Alexa en Google Home.

Andere functies van de LED Strip T1 zijn:

Handmatige controller voor eenvoudige bediening: een fysieke controller stelt gebruikers in staat om de strip aan-/uit te schakelen. De verlichtingsmodi te wijzigen en de muziek sync-modus te activeren.

Lokale muzieksynchronisatiemodus: de LED Strip T1 kan lokaal synchroniseren met de muziek zonder afhankelijk te zijn van een mobiel apparaat.

Adaptieve Verlichting: de LED Strip T1 ondersteunt Adaptieve Verlichting in Apple Home en stelt de gebruiker in staat om de adaptieve verlichtingsschema’s in Aqara Home aan te passen met automatiseringen.

Geschikt voor buiten: de LED Strip heeft een IP44-classificatie en is bestand tegen stof en vocht, waardoor hij geschikt is voor sommige buitentoepassingen.

Adviesprijs Aqara LED Strip T1: €49,99 incl. BTW.

Adviesprijs Aqara LED Strip T1 Extension 1m: €14,99 incl. BTW.