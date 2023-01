Aqara komt in 2023 met slim slot, videodeurbel, ledstrip en nieuwe sensor

Aqara breidt het portfolio in 2023 uit met diverse nieuwe producten. Waar het bedrijf in eerste instantie voornamelijk op allerlei sensoren richtte, daar krijgen we nu ook grotere producten in het assortiment. Zo is daar de Video Doorbell G4. De videodeurbel werkt met de indoor camera’s van het bedrijf samen. Je kunt dit model bedraad of draadloos via de batterij installeren. Er is ondersteuning voor HomeKit Secure Video, AI-gezichtsherkenning en opslag via micro-sd-kaart of zeven dagen gratis cloudopslag. Zodra de nieuwe smarthomestandaard Matter ook werkt met camera’s en videodeurbellen zal de update snel gereed zijn.

Het bedrijf lanceert een nieuwe bewegingssensor met de Presence Sensor FP2. Deze werkt via mmWave-radartechnologie en kan zelfs mensen herkennen wanneer ze stil zitten. Je kunt verschillende zones instellen en voor iedere zone eigen automatiseringsregels maken. Het detecteren van meerdere personen tegelijk, valdetectie en een ingebouwde lichtsensor zijn ook aanwezig.

De Smart Lock U100 is het eerste slimme slot van Aqara. Dit model werkt met HomeKit en kan ook je digitale huissleutel opslaan in je Apple Wallet. Ontgrendelen kan onder andere met je vingerafdruk, met een toegangscode, de Aqara Home-app, nfc en de traditionele huissleutel. Het slot werkt op het Zigbee-protocol en ondersteunt Matter via een compatibele hub.

Tot slot de Led Strip T1. Deze kleurenledstrip kan 16 miljoen kleuren weergeven en ondersteunt ook Matter.

Prijs en beschikbaarheid

Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend. De producten moeten in 2023 lanceren.