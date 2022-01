Aqara komt met Curtain Driver E1 en nieuwe Motion Sensor P1

Beide nieuwe producten, de Aqara Curtain Driver E1 en de Motion Sensor P1, zijn nog niet daadwerkelijk verkrijgbaar, maar zijn opgedoken in een Europese webshop.

Aqara Curtain Driver E1

Het eerste nieuwe product is een slimme gordijnmotor. Aqara heeft al verschillende slimme gordijnsystemen in het assortiment, maar deze doet het net weer even anders. Waar de vorige producten vastzitten aan één kant en de gordijnen open en dicht trekken, daar lijkt deze nieuwe Aqara Curtain Driver E1 sterk op de SwitchBot Curtain. Deze trekt het gordijn over de rails. Het nieuwe gordijnsysteem is een aanvulling op de eerder gelanceerde Roller Shade Driver E1 voor je rolgordijnen.

Deze gordijnmotor van Aqara werkt via ZigBee en ondersteunt ook Apple HomeKit. De motor heeft een ingebouwde batterij die je gemakkelijk via usb-c kunt opladen. Volgens het bedrijf hoeft dit slechts eens per jaar. Twee verschillende modellen komen op de markt voor gordijnroedes, u-rails en i-rails.

Aqara Motion Sensor P1

Het tweede nieuwe product is de Aqara Motion Sensor P1, een nieuwe bewegingssensor. Het lijkt op de vorige bewegingssensor van Aqara, maar dit keer worden er twee CR2450-batterijen gebruikt. Dit moet zorgen voor een batterijduur van maar liefst vijf jaar. Deze bewegingssensor heeft ook een ingebouwde lichtsensor.

Prijs en beschikbaarheid

Prijzen en beschikbaarheid zijn op dit moment nog niet bekend.