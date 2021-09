Aqara lanceert retrofitoplossing voor bediening eigen rolgordijnen

Het Chinese bedrijf Aqara, bekend van smarthomeproducten, kondigt de Roller Shade Driver E1 aan. Dit is een retrofitoplossing voor rolgordijnen die al voor je ramen hangen. Met het apparaat bedien je het koortje van je rolgordijnen, waardoor je die via een app, stembediening en op vaste momenten bedient.

Aqara Roller Shade Driver E1 te koop

De Aqara Roller Shade Driver E1 kan overweg met zowel metalen of plastic balletjes op een koord, van drie tot zes millimeter. De driver is vanaf vandaag te koop via de Britse afdeling van Amazon en wordt in de komende weken ook verwacht bij verschillende Europese partners van het bedrijf.

Het apparaat stelt je in staat automatisering in te stellen voor je rolgordijnen. Zo gaan ze op vaste momenten omhoog en omlaag. Maar je kunt hem ook laten samenwerken met andere producten binnen het Aqara-netwerk. Koppel je hem bijvoorbeeld aan een lichtsensor, dan gaat het gordijn automatisch naar beneden wanneer de zon fel op het raam schijnt, bijvoorbeeld. Hang je er een op in de slaapkamer, dan kun je rustig wakker worden met het licht van buiten. Je hangt de driver op met de meegeleverde plakstrips of bevestigt hem aan de muur met een schroef.

De ingebouwde accu is met drie tot vier uur opgeladen en gaat tot twee maanden mee. Dat is natuurlijk afhankelijk van gebruik. De fabrikant gaat uit van een enkele handeling per dag. Dat is misschien wat weinig; houd er dus rekening mee dat de accu iets sneller leeg is dan je verwacht.

De Aqara Roller Driver Shade E1 ondersteunt Zigbee 3.0 en werkt samen met de nieuwe hub van het bedrijf, de M1S. Je hebt die hub nodig om hem aan de Aqara-app toe te voegen. Alleen dan krijg je toegang tot de accessoire via het internet, ook wanneer je niet thuis bent. Daarnaast is er ondersteuning voor Google Assistent, Apple HomeKit en Amazon Alexa.