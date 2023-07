Aqara Door and Window Sensor P2 komt met Matter-ondersteuning

De nieuwe Aqara Door and Window Sensor P2 is een nieuwe deur- en raamsensor met Matter-ondersteuning. De sensor ondersteunt de nieuwe smarthomestandaard dankzij Matter-over-Thread. Je hoeft dus geen hub van Aqara te gebruiken, alhoewel dat in deze fase van Matter vaak nog wel aan te raden is. Ja, je kunt deze sensor gebruiken via een andere platform of app, dat is natuurlijk het hele doel van Matter, maar je mist vaak toch bepaalde functies die je wel in de eigen app kunt vinden. Dat zegt Aqara ook van deze sensor. Gebruik je de sensor in de Aqara Home-app, dan heb je toch nog weer aanvullende mogelijkheden als een Tamper Alarm, een programmeerbare knop op de sensor om bepaalde scenes te starten en de mogelijkheid om de gevoeligheid aan te passen.

Volgens Aqara hoef je de sensor niet perse bij een deur of raam te gebruiken, maar het toilet, de koelkast, een kluis, een vogelkooi of een medicijnkastje behoren natuurlijk ook allemaal tot de mogelijkheden. Gebruikers krijgen direct een notificatie wanneer er ‘iets’ geopend wordt. De Aqara Door and Window Sensor P2 ondersteunt stemassistenten als Siri, Google Assistant en Alexa en via Matter zijn de mogelijkheden nog veel groter. Installatie moet makkelijk zelf kunnen. De achterkant van beide delen plak je makkelijk op een wand. Indien het juiste oppervlakte kun je ook een magneet gebruiken.

Prijs en beschikbaarheid

De Aqara Door and Window Sensor P2 is nu beschikbaar via Amazon en andere winkels met een adviesprijs van 32,99 euro. Meer informatie vind je op de website van Aqara.