Aqara Camera E1 heeft ondersteuning voor HomeKit Secure Video

Tijdens de IFA 2023 kregen we al een preview te zien van deze nieuwe beveiligingscamera, maar vanaf vandaag is dit model ook echt verkrijgbaar. De Aqara Camera E1 is uitgerust met een 2K-sensor aan boord, een groothoeklens met een diafragma van f/2.0 en infrarood nachtzicht. Het is een pan/tilt-camera, waardoor je een volledig overzicht krijgt bij calamiteiten. De camera kan volledig naar links en rechts draaien en naar boven en onder kijken. Het is een echte binnencamera en komt met een privacymodus. Wanneer deze wordt ingeschakeld, dan schakelt de camera uit en draait de lens de andere kant op, richting de muur.

De Aqara Camera E1 werkt met diverse smarthomeplatforms. Denk aan Apple HomeKit (inclusief HomeKit Secure Video), Amazon Alexa en Google Home. Je hebt als gebruiker diverse mogelijkheden voor het opslaan van de beelden. Via HomeKit Secure Video met iCloud, via de Aqara Cloud, via een micro-sd-kaart tot 512 GB of via een NAS. Via de Aqara Cloud kun je 24 uur per dag beelden opslaan, zonder abonnement. Je kunt de camera neerzetten, maar ook aan het plafond hangen en het beeld omdraaien.

Je bedient dit model met de Aqara Home-app, kunt voorgeprogrammeerde kijkhoeken instellen zodra er een sensor van Aqara geactiveerd wordt en er is persoons- en geluidsdetectie. Geluidsdetectie komt overigens via een update op een later moment. Persoons- en geluidsdetectie werken overigens volledig lokaal. Goed om te weten: de Camera E1 van Aqara ondersteunt Wi-Fi 6 en tevens WPA3 om gebruikersgegevens te beschermen. Voor het koppelen is er ondersteuning voor bluetooth 5.2.

Prijs en beschikbaarheid

De Aqara Camera E1 is per direct verkrijgbaar in Nederland via de website van Aqara. De adviesprijs is 59,99 euro.