Meerdere Philips Hue Bridges nu te koppelen in één app

Om meerdere Bridges te koppelen, hoef je alleen maar de Philips Hue app te updaten naar versie 5.31 of hoger. Daarna volg je deze stappen:

Ga naar Instellingen: Open de Hue app en ga naar het gedeelte ‘Woongebieden’. Koppel Bridges: Je vindt hier een melding over het koppelen van meerdere Bridges. Volg de instructies om de Bridges aan elkaar te linken. Organiseer je kamers: Nadat de Bridges zijn gekoppeld, kun je de kamers en zones naar wens reorganiseren.

Hoewel het koppelen van meerdere Hue Bridges voordelen met zich meebrengt zoals het beheren van al je lampen in één app en het combineren van al je lichtsystemen voor bijvoorbeeld een lichtalarm, moet gezegd worden dat er aan deze oplossing nog beperkingen zitten.

Als een Bridge verbonden is met een beveiligingssysteem, zoals Hue Secure, kun je deze niet direct verplaatsen. Verwijder in dat geval eerst de beveiligingscamera’s en voeg ze later weer toe. Sommige functies zijn nog niet beschikbaar voor meerdere Bridges, zoals volledige integratie met Amazon Alexa of het gebruik van schakelaars en sensoren van de ene Bridge op de andere. Tot slot kun je lampen op dit moment alleen bedienen met sensoren en schakelaars die zich op dezelfde Bridge bevinden. Dit zal in een latere update opgelost worden.

Met de nieuwe multi-bridge functie van de Philips Hue app is het beheren van je slimme verlichting nog eenvoudiger geworden. Of je nu een groot huis hebt of gewoon meerdere lampen in verschillende kamers wilt bedienen, met deze update heb je alles onder controle.