Comfortabel en fantastische app

De Anker Soundcore Liberty 4 worden geleverd in een luxe doos die je helemaal open kunt klappen. De oortjes hebben een stickdesign met een siliconendopje aan het uiteinde. In de doos vind je ook andere maten, dus je zult altijd iets kunnen vinden wat comfortabel in het oor zit. De oplaadcase en een handleiding zijn ook aanwezig. Wat direct opvalt aan de oortjes is dat ze werkelijk waar fantastisch in de oren blijven zitten. Uiteraard is dit persoonlijk en hangt dit ook van de vorm van je oren af, maar in al die jaren van draadloze oortjes testen zijn dit verreweg de meest comfortabele oortjes voor mijn oren. Ze zijn gemaakt van plastic, maar zijn stevig gebouwd en zien er verder prima uit. De oplaadcase heeft een schuifdeksel. Dat lijkt wat kwetsbaar, maar heeft hier niet voor problemen gezorgd.

We pakken de Soundcore-app erbij (verkrijgbaar voor iOS en Android) en verbinden gemakkelijk de Liberty 4 met de telefoon. De app is voor het grootste deel overzichtelijk, maar heeft ontzettend veel te bieden. Zoveel zelfs dat we soms toch even het overzicht kwijt zijn. Je kunt allerlei dingen testen, zoals het omgevingsgeluid, het gehoorkanaal of HeadID instellen voor een persoonlijk geluidsprofiel. We hebben braaf alle testen doorlopen, maar stellen wel vraagtekens bij het nut van sommige testen. Het verschil is soms lastig te horen.

Je hebt ook een volledig werkende 8-bands equalizer tot je beschikking. Je kiest uit diverse presets of stelt dit dus geheel handmatig in. De Adaptive Noise Cancelling valt overigens wel een beetje tegen. In theorie moet de noise cancelling zich aanpassen aan de hoeveelheid omgevingsgeluid en moet er meer gedempt worden als er meer rumoer om je heen is. In de praktijk valt dit verschil eigenlijk niet op. De transparantiemodus werkt vrij aardig, maar stemmen klinken wel echt heel ver weg.

De oortjes kun je ook op de stickjes bedienen. Anker noemt het zelf ‘knijpbediening’, maar onder het oppervlakte zitten daadwerkelijk knopjes die je in kunt drukken. Je kunt één keer, twee keer of drie keer drukken en een bepaalde actie uitvoeren. Via de Soundcore-app kun je dit helemaal naar wens instellen voor zowel het linker- als het rechteroortje. Aangezien deze knijpbediening eigenlijk gewoon werkt met verborgen knoppen werkt de bediening prima. Heel anders dan bij het swipen en vegen bij andere merken. Dat werkt eigenlijk nooit echt goed. Over de batterij kunnen we zeer tevreden zijn. Je hebt meer dan genoeg muziek bij je om meerdere dagen door te komen.