Amazon Echo Show 15 is een tablet-schilderij-hybride

De nieuwe Echo Show 15 is groter dan eerdere Amazon Echo Show-apparaten. Met een scherm van 15 inch valt deze gadget op, maar misschien nog wel meer door zijn uiterlijk. Hij lijkt namelijk op een schilderij en is gemaakt om op de muur te hangen.

Een groter scherm is handig, want het is de bedoeling dat je allerlei widgets gebruikt. Hoe groter het scherm, hoe meer widgets er naast elkaar kunnen staan. Je kunt de gadget zien als een soort prikbord met allerlei verschillende zaken erop: een post-it met een boodschappenlijst, een grappige foto of een recept wat je die avond wil gaan maken.

Het slimme scherm is 1080p HD en is geheel plat, waardoor hij perfect is om aan de muur te hangen. Dankzij gezichtsherkenning weet het apparaat wie hij voor zich heeft en kan hij ontgrendelen. Ook is het daarbij mogelijk om bijvoorbeeld bij een kind alleen contect voHij moet ongeveer dezelfde functie vervullen als het scherm op een slimme koelkast, namelijk dat van familiehub. Al is deze helaas niet zo gigantisch ver aanpasbaar als je zou verwachten. Er moet altijd ruimte overblijven voor de home-content die Amazon aanbiedt.

Op Amazon Echo Show 15 kun je dan je familiekalender zien, maar ook een virtuele post-it achterlaten, even een muziekje aanzetten, video’s kijken, selfies maken, de weersverwachting raadplegen en andere smarthomegadgets aansturen. Uiteraard zit stemassistent Alexa er ook in verwerkt, waardoor je dit alles voor elkaar krijgt door simpelweg tegen het apparaat te praten.

Een grote plus is ook de nieuwe functie van picture-in-picture kunnen werken. Je kunt dan bijvoorbeeld de beelden van je beveiligingscamera in een klein raampje binnen het scherm tonen, of een YouTube-video terwijl je door een recept heen bladert. Keuze genoeg. Bovendien wordt er ook TikTok-ondersteuning aan toegevoegd. Sterker nog, Echo Show 15 is de eerste Echo Show die full HD kan weergeven vanuit Netflix, Amazon Prime Video en andere streamingdiensten.

Echo Show 15 kost 249,99 dollar (213 euro). Of en wanneer hij naar Nederland komt, dat is onbekend. Amazon heeft meer gadgets aangekondigd, waaronder de Amazon Smart Thermostat.