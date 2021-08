Voor je longen: Netatmo Healthy Home Coach

Voor de gezondheid van je longen is het belangrijk dat je schone lucht inademt. Lucht met te veel fijnstof erin, dat is niet gezond. Hoewel er tegenwoordig veel luchtreinigers op de markt zijn, zijn er weinig exemplaren slim. Daarom raden we vooralsnog Netatmo Healthy Home Coach aan, een apparaatje dat weliswaar niet helpt om de lucht schoner te maken, maar wel om te meten hoe het met de luchtkwaliteit is. Op basis daarvan zou je dan een luchtreiniger in je huis kunnen plaatsen. Het voordeel aan de Netatmo Healthy Home Coach is dat hij ook meet hoe vochtig het is en hoeveel herrie er in huis is, waarbij hij tips geeft hoe je je leefomgeving gezonder kunt maken.