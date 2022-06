Wat kan een slimme wekker wat een smartphone niet kan?

Er zijn gespecialiseerde varianten

Er zijn slimme wekkers specifiek gemaakt voor een bepaald probleem. De DAPRIL Alarm Clock for Heavy Sleepers is daar een goed voorbeeld van. Het volume van deze wekker kan lekker hard, zo tussen de 90 en 120 decibel, om te zorgen dat zelfs de meest diepe slaper of harde snurker toch wordt gewekt. Voor mensen die juist van design houden zijn er ook heel mooi ontworpen slimme wekkers. Amazon Echo Spot is een blikvangertje, mede dankzij zijn cirkelvormige kleurenscherm. Er zijn zelfs varianten die door middel van camera’s en microfoons in de gaten kunnen houden hoe je slaapt en je hierbij van inzichten en advies kunnen voorzien. De Google Nest Hub 2 is ook geschikt voor op je nachtkastje en kan meteen ook je slaap bijhouden met de functie Sleep Sensing.

Nadelen

Er kleven ook nadelen aan slimme wekkers ten opzichte van de smartphone. Waar je een smartphone sowieso nodig hebt, is dit wel weer een extra gadget om te kopen. Bovendien zijn er veel overlappende functies. Een spraakassistent, die heeft een smartphone ook. Een mogelijkheid om het weer of je agenda te checken, ook die vind je terug op je smartphone. Bovendien heb je in veel gevallen zelfs een smartphone nodig om je slimme wekker in te stellen.

Daarnaast is er ook vergeleken bij gewone wekkers een grote misser te vinden in veel slimme klokjes: een back-upbatterij. Mocht de stroom uitvallen, dan word je in ieder geval nog op tijd gewekt door de back-upbatterij. Er zijn wel slimme wekkers die het hebben, maar houdt er rekening mee dat dat dus lang niet bij alle varianten geldt.