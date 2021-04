Google Assistent doet straks opdrachten zonder ‘Hey Google’

Het is binnenkort mogelijk om de Google Assistent opdrachten te geven zonder dat je ‘Oké Google’ of ‘Hey Google’ hoeft te zeggen. De functie komt alleen beschikbaar op Android-apparaten en geldt voor acties zoals een alarm zetten of de telefoon opnemen.

Hey Google

Mensen die de bètavariant van Google Assistent testen op Android kwamen tot deze ontdekking. In het instelllingenmenu stonden deze functies vermeldt. Daar blijft het echter bij, want de functies kunnen door de testers nog niet worden gebruikt. Zelfs de website waar naar wordt gerefereerd bij de functies is nog niet in de lucht. Het lijkt een foutje van Google te zijn om deze toch al te tonen.

De functie heet Guacamole en is te vinden in appversie 12.15.9.29 die binnen Android 11 beschikbaar is. Volgens 9to5Google gaat het om de volgende snelle taken die je op die manier zonder een ‘Hey Google’ kunt laten verrichten: alarmen uitzetten, timers activeren en oproepen opnemen of afwijzen. In de Engelse versie kun je heirvoor ‘Stop’ of ‘Snooze’ tegen bij een alarm, om een oproep af te wijzen zeg je ‘decline’ of ‘answer’. Dankzij Guacamole hoef je dus niet meer eerst Google Assistent apart aan te spreken om haar alert te maken.

Google I/O 2021

Wil je het uitproberen? Dat kan: de functie bestaat al zo’n twee jaar binnen Google Assistant op het fysieke apparaat Google Home of Nest Hub. Van deze nieuwe functie binnen Android-telefoons wordt verwacht dat Google er tijdens zijn conferentie van 18 tot 20 mei (Google I/O 2021) iets over zegt.

Het is voor Fiat te hopen dat Google deze functie niet volledig voor alle functies uitrolt (al zou dat ook voor gebruikers wat onhandig zijn). Dat heeft namelijk net een nieuwe auto geïntroduceerd die luistert naar de naam ‘Fiat 500 Family Hey Google’.