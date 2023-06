Zelf je Samsung-telefoon repareren met de Self-Repair service

De zelfreparatieservice van Samsung bestond al een tijdje, maar is nu ook beschikbaar in Nederland en België. Aan de hand van instructievideo’s en reparatiehandleidingen kun je zelf aan de slag om het achterglas te vervangen, de usb-poort te vervangen of bijvoorbeeld een nieuw scherm of batterij te plaatsen. Tevens kun je direct de benodigde onderdelen aanschaffen, net als de benodigde toolkit om de reparatie zelf uit te voeren. De Self-Repair service van Samsung is nu ook in Nederland en België te gebruiken.

Goedkoper en duurzamer

Smartphones van Samsung krijgen inmiddels vijf jaar lang updates en het is dan ook zonde om je telefoon na twee jaar weer te vervangen voor een nieuw model. Ook een scheur in het scherm of een batterij die veel te snel leeg is kun je nu niet meer als excuus gebruiken, want die kun je nu zelf vervangen. De zelfreparatieservice is dus niet alleen in het leven geroepen om duurzaamheid te bevorderen, maar ook om kosten van de gebruiker te besparen. Je hoeft niet meer (buiten garantie) naar een reparatieshop, maar kunt gewoon zelf de onderdelen bestellen en aan de slag.

Wat kost dat nu precies? Een toolkit om de reparatie uit te voeren kost je ongeveer 25 euro. Een bundel met een nieuw scherm en batterij voor je Galaxy S21 en S22 Ultra kost je toch al snel 240 euro. Goedkoper is bijvoorbeeld het achterglas van de reguliere S21 (31 euro) of een usb-c-poort van de Galaxy S20 (33 euro). In de Samsung Self-Repair Shop kun je onderdelen kopen voor de Galaxy S20, S21 en S22-serie, inclusief de Plus- en Ultra-modellen. Ook vind je onderdelen voor de notebooks Galaxy Book Pro 15 en Galaxy Book Pro 360 15. Reparatiehandleidingen en instructievideo’s vind je hier.