Xiaomi komt met vijf nieuwe smartphones in Redmi Note 13 Series

De Xiaomi Redmi Note 13 Series bestaat uit vijf verschillende smartphones, namelijk de Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G en Redmi Note 13. Het zijn de opvolgers van de Redmi Note 12 Series. De Chinese fabrikant belooft upgrades van het camerasysteem, het ontwerp, beeldscherm en de processor. Het doel blijft hetzelfde: de kloof dichten tussen smartphones uit het middensegment en toestellen op vlaggenschipniveau.

200 megapixel

We maken onderscheid tussen de drie Pro-modellen en de twee reguliere modellen. De drie Pro-modellen beschikken over een 200-megapixelcamera met optische beeldstabilisatie. Je hebt ook de beschikking over lossless zoomen voor gedetailleerde closeups. Deze camera’s beschikken over een grote 1/1.4″ sensor en een diafragma van f/1.65. De twee reguliere toestellen beschikken over een 108-megapixelcamera. Alle toestellen beschikken daarnaast over een ultragroothoekcamera van acht megapixel en een macrocamera van twee megapixel.

De drie Pro-modellen beschikken over een 6,67″-amoledscherm met een vernieuwingsfrequentie tot 120Hz. Bij de 5G Pro-modellen gaat het om een CrystalRes-scherm met helderheid van 1.800 nits en een resolutie van 2.712 bij 1.220 pixels in tegenstelling tot de 1.300 nits en 2.400 bij 1.080 pixels van de reguliere Redmi Note 13 Pro. De reguliere Redmi Note 13-modellen hebben tevens een amoled-scherm van 6,67-inch.

Ietwat onoverzichtelijk wordt het bij de chipsets aan boord van de Redmi Note 13 Series, want ieder toestel heeft een andere processor. We zetten de processor even tussen haakjes achter het toestel: Redmi Note 13 Pro+ 5G (MediaTek Dimensity 7200-Ultra), Redmi Note 13 Pro 5G (Snapdragon 7s Gen 2), Redmi Note 13 Pro (MediaTek Helio G99-Ultra), Redmi Note 13 5G (MediaTek Dimensity 6080) en Redmi Note 13 (Qualcomm Snapdragon 685). De batterij is met 5.000 mAh vrijwel overal hetzelfde, alleen de Redmi Note 13 Pro 5G beschikt over 5.100 mAh. Opladen kan met 120W bij het toptoestel tot 66W bij de andere Pro-modellen en 33W bij de reguliere smartphones. Over het updatebeleid wordt helaas niet gesproken, dus verwacht hooguit twee jaar updates, misschien drie jaar.

Xiaomi lanceert daarnaast een goedkope smartphone met de Redmi Watch 4 en twee nieuwe setjes draadloze oordopjes met de Redmi Buds 5 en Redmi Buds 5 Pro.

Prijs en beschikbaarheid

De Redmi Note 13 Pro+ 5G is verkrijgbaar in zwart, wit en paars, met twee opslagvarianten, vanaf 499,99 euro.

De Redmi Note 13 Pro 5G wordt aangeboden in zwart, groenblauw en paars met twee opslagvarianten, vanaf 399,99 euro.

De Redmi Note 13 Pro is verkrijgbaar in zwart, paars en groen, met twee opslagvarianten, vanaf 349,99 euro.

De Redmi Note 13 5G is verkrijgbaar in zwart, groenblauw en wit met twee opslagvarianten, vanaf 279,99 euro.

De Redmi Note 13 is verkrijgbaar in zwart, mintgroen, blauw en oceaan, met drie opslagvarianten, vanaf 199,99 euro.

De Redmi Watch 4 is verkrijgbaar in grijs en zwart met bijpassende bandjes, vanaf 99,99 euro. De Redmi Buds 5 Pro is verkrijgbaar in zwart, wit en paars, vanaf 69,99 euro, terwijl de Redmi Buds 5 verkrijgbaar zijn in zwart, wit en blauw vanaf 39,99 euro.