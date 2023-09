Xiaomi 13T Series: smartphones met optische lenzen van Leica

De Xiaomi 13T Series bestaat uit twee smartphones, namelijk de Xiaomi 13T en de Xiaomi 13T Pro. De toestellen komen gedeeltelijk overeen, maar de Pro-serie doet daar nog een schepje bovenop. Bij beide toestellen staat fotografie centraal. Zo is er een drievoudige camera-opstelling met Summicron-lenzen die in samenwerking met Leica zijn ontworpen. De hoofdcamera van 50 megapixel heeft een brandpuntsafstand van 24 mm en een 7P asferische lens om meer licht op te vangen. Er is een telelens aanwezig van 50 megapixel met een brandpuntsafstand van 50 mm en tot slot is er een ultragroothoekcamera van twaalf megapixel met een brandpuntsafstand van 15 mm. Uniek zijn de twee Leica-fotografische stijlen en de zes Leica-filters die je kunt kiezen.

De Xiaomi 13T Pro biedt net even wat meer dankzij 10-bits LOG 4:2:0 H.265 video-opnamen en de mogelijkheid om in 8K te filmen. De hoofdcamera ondersteunt zowel OIS als EIS voor stabiele opnamen. De reguliere 13T ondersteunt 4K video-opnamen.

Verschil is er verder ook in de overige specificaties, waarbij de Xiaomi 13T Pro een MediaTek Dimensity 9200+ chipset aan boord heeft en de reguliere 13T het moet doen met de MediaTek Dimensity 8200-Ultra. De Xiaomi 13T Pro ondersteunt 120W Hypercharge waarbij je het toestel in 19 minuten tot 100 procent kunt opladen. Het reguliere toestel haalt deze snelheden met 67W niet, maar zal ook nog altijd vlot opladen. Beide smartphones hebben wel een 5.000 mAh-batterij aan boord. Goed nieuws omtrent het updatebeleid overigens. Beide toestellen krijgen vier grote Android-updates en vijf jaar beveiligingspatches.

Prijs en beschikbaarheid

Beide toestellen zijn verkrijgbaar in de kleuren Alpine Blue en Black. De Xiaomi 13T Pro is verkrijgbaar met 12 GB + 512 GB vanaf 899,99 euro. De reguliere Xiaomi 13T met 8 GB + 256 GB vanaf 649,99 euro. Kijk voor meer info op de website van Xiaomi.

