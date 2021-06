WhatsApp binnenkort op meerdere apparaten te gebruiken

Website WAbetainfo.com heeft een interview gehad met WhatsApp CEO Will Cathcart en Facebook-baas Mark Zuckerberg. De grote bazen bevestigen drie nieuwe functies voor de populaire berichtendienst die binnenkort uitgebracht moeten worden.

Ten eerste de mogelijkheid om WhatsApp straks op meerdere apparaten te gebruiken. Tot nu toe is dit enkel voorbehouden aan één toestel. Volgens Mark Zuckerberg is het technisch een hele uitdaging om dit voor elkaar te krijgen, waarbij met name het synchroniseren op verschillende apparaten voor de nodige problemen heeft gezorgd. Toch is het uiteindelijk gelukt en kreeg WAbetainfo.com de bevestiging dat het binnenkort gereleased wordt. Straks moet je dus ook je berichten op een ander apparaat kunnen ontvangen, zelfs als je hoofdtoestel uit staat. In totaal is er straks ondersteuning voor vier verschillende apparaten. Een public bèta moet binnen twee maanden verschijnen.

WhatsApp krijgt disappearing mode en view once

Ten tweede komen er nog meer mogelijkheden voor tijdelijke berichten. WhatsApp krijgt een ‘disappearing mode’ (verdwijnmodus). Hiermee zijn al jouw berichten in ieder venster van tijdelijke aard en zullen binnen zeven dagen weer verwijderd worden. Ten derde komt er ook een mogelijkheid die ‘view once’ genoemd wordt. Nadat de ontvanger de foto of video heeft gezien zal deze automatisch weer verwijderd worden.

Advertentie

Lees meer nieuws over de populaire berichtendienst.