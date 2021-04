‘WhatsApp laat je berichten straks na 24 uur automatisch verwijderen’

WhatsApp introduceerde eerder al de mogelijkheid om berichten zelf te verwijderen. Heb je spijt van een uitspraak of typ je een bericht naar de verkeerde persoon, dan heb je nu al de mogelijkheid om dit handmatig te verwijderen of te kiezen voor het automatisch verwijderen na zeven dagen. Over de functie met berichten die zichzelf verwijderen werd al eerder gesproken. De functie die berichten sneller laat verwijderen lijkt er nu echter daadwerkelijk aan te komen, zo laat wabetainfo.com weten.

WhatsApp: 24 hours option

De nieuwe functie heet de ’24 hours option’ en wordt inmiddels volop getest. Op dit moment is er al een optie om berichten na zeven dagen te laten verdwijnen in groepschats. Wanneer je klikt op de 3 puntjes in een groepschat en vervolgens kiest voor groepsinformatie, dan zie je op het volgende venster ‘Berichten met vervaldatum’ staan. Deze kun je aan zetten, waarna berichten na zeven dagen verdwijnen. Dit kan niet alleen bij groepschats, maar ook bij één op één-gesprekken wanneer je klikt op ‘Contact weergeven’. Deze mogelijkheid van zeven dagen verdwijnt overigens niet. Er komt straks een nieuwe mogelijkheid bij om in plaats van zeven dagen te kiezen voor 24 uur. Hierbij zal een bericht of foto na 24 uur automatisch weer verwijderd worden. Wanneer de nieuwe functie in WhatsApp zal verschijnen is op dit moment nog niet bekend.