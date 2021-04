Later dit jaar, in de herfst, verschijnt de volgende, grote update voor Windows 10. De update brengt een belangrijke audio-update met zich mee in de vorm van ondersteuning voor aac (advanced audio coding). Daarmee krijgen gebruikers van het besturingssysteem meer mogelijkheden als het gaat om de keuze voor een koptelefoon.

Grote update voor Windows 10

Tot op heden ondersteunt het platform sbc en aptX via bluetooth. Daarnaast pakt Microsoft het ook anders aan qua output. Nu is het nog zo dat je soms in de lijst met beschikbare bluetooth endpoints (gekoppelde apparaten), meerdere profielen voor dezelfde devices ziet staan.

Dat levert de nodige verwarring op, aangezien sommige apparaten daardoor dubbel vertegenwoordigd zijn. Na het update ziet Windows 10 gekoppelde apparaten gewoon als één device en zal het systeem automatisch het juiste profiel uitkiezen wanneer je dat apparaat aanklikt.

Het lijkt erop dat de volgende grote update voor Windows 10 een belangrijke wordt. Naast de verbeteringen op het gebied van bluetoothaudio, maakte het bedrijf eerder al bekend een andere irritatie aan te pakken.

Wanneer je namelijk een externe monitor koppelt aan een convertible of laptop die vervolgens diep in de slaapstand terechtkomt, dan levert dat problemen op voor appicoontjes die aanwezig waren op die externe monitor. Die worden dan automatisch verplaatst naar het laptopscherm, waardoor je dus geregeld opnieuw je appiconen op het desktop opnieuw moest indelen.