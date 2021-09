HP presenteert nieuwe Spectre x360 en tablet met draaicamera

De nieuwe HP Spectre x360 kan uitgerust worden met een 16 inch oled-paneel, dat beschikt over een maximale resolutie van 3.840 bij 2.400 pixels. De beeldverhouding is 16:10. Onder de motorkap zit een processor van 35 watt uit de Intel Tiger Lake-generatie. Daarnaast kun je ervoor kiezen een RTX 3050-videokaart aan toe te voegen. Het apparaat heeft een frontcamera van vijf megapixel. Ook komen er modellen aan die ondersteuning aanbieden voor wifi 6e.

Nieuwe producten van HP

De HP Spectre x360 is, net als zijn voorgangers, een convertible. Een convertible laptop is een 2-in-1-apparaat dat je zowel als laptop en als tablet kunt gebruiken. Dat doe je door het scherm helemaal naar achter te klappen. Het toetsenbord is niet afneembaar; de knoppen voel je dan aan de onderkant zitten. In de VS is het apparaat vanaf oktober te koop voor een prijs van 1.639 dollar. Aangezien de laptop verkrijgbaar is in verschillende configuraties, moet je bij een aanschaf goed opletten welke versie je in huis haalt. Het is niet duidelijk welke variant je voor die 1.639 dollar in huis haalt.

Daarnaast heeft HP een Windows-tablet gepresenteerd met een draaibare camera aan boord. Dit is een dertien megapixelvariant die dus over een speciaal scharnier beschikt. Aan de voorkant zit een 11 inch paneel, met een beeldverhouding van 4:3 en resolutie van 2.160 bij 1.440. Onder de motorkap zit een Pentium Silver N6000-quadcore, 4 GB aan lpddr4x-2133-werkgeheugen en een ssd van 128 GB. Dat is de hoogste configuratie. De tablet ondersteunt wifi 6 (dat is anders dan wifi 6e) en verschijnt in december in de Verenigde Staten voor een bedrag van 599 dollar, inclusief toetsenbord.

Het is niet duidelijk vanaf wanneer beide apparaten in Nederland te koop zijn. Daarover heeft HP vooralsnog niets bekendgemaakt.