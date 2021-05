Het is vanaf nu mogelijk de Samsung SmartThings-app te downloaden voor Windows 10. Het smarthomeplatform van de Zuid-Koreaanse fabrikant werkt aan een uitbreiding en leunt hiervoor op de samenwerking die opgezet is met het Amerikaanse Microsoft.

Samsung SmartThings op Windows 10

Wanneer je de app op een Windows 10-apparaat zet, dan kun je alle SmartThings-apparaten in huis bedienen vanuit één plek. Uiteraard werkt de app met alle apparaten die je reeds geïnstalleerd hebt via je smartphone. Je kunt apparaten met ondersteuning voor SmartThings gebruiken, maar ook randapparaten zoals Philips Hue. En zo zijn er nog wat fabrikanten die het platform ondersteunen.

Helaas is het zo dat deze versie van de app géén ondersteuning aanbiedt voor Google Nest-apparaten. En dat terwijl dergelijke ondersteuning eerder wel uitgerold werd voor de smartphone-applicaties. De kamers die aangemaakt zijn voor de Nest-apparaten verschijnen wel in de Windows 10-app, maar de camera’s en thermostaten blijven achter in de smartphone-applicatie.

Daarnaast is het vreemd om te zien dat het niet mogelijk is een apparaat toe te voegen via de Windows 10-app van Samsung SmartThings. De software synchroniseert direct met de Androidversie en haalt daar al z’n gegevens vandaan, maar vooralsnog lijkt er geen optie te bestaan waarmee je nieuwe devices toevoegt. Het is ook niet duidelijk of die functionaliteit nog toegevoegd wordt.