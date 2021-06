Windows 10-ondersteuning komt in oktober 2025 ten einde

Microsoft laat weten vanaf wanneer het Windows 10-besturingssysteem niet meer ondersteund wordt. De ondersteuning wordt op 14 oktober 2025 teruggetrokken. Dat betekent dus dat we afscheid kunnen gaan nemen van het OS voor desktops, laptops en tablets en de volgende versie in de startblokken staat.

Windows 10-ondersteuning verdwijnt

Het nieuws is gespot op een ondersteuningspagina van Microsoft. Wanneer de support verdwijnt, dan heeft Microsoft het systeem meer dan tien jaar ondersteund. Tien jaar en een paar maanden. Dat is niet heel vreemd, aangezien Microsoft ook eerdere versies van Windows ongeveer tien jaar ondersteund heeft met software-updates en / of beveiligingsupdates.

Op 24 juni aanstaande organiseert Microsoft een evenement dat in het teken staat van de toekomst van Windows. Wat dat precies inhoudt, is op moment van schrijven nog niet heel duidelijk. Waarschijnlijk gaat Microsoft het dan hebben over de Windows 10-opvolger, die nu nog Windows 11 genoemd wordt. Mocht dat kloppen, dan denkt Microsoft ongeveer een jaar of vier nodig te hebben om iedereen van 10 naar Windows 11 over te hevelen.

Over Windows 11, of hoe de opvolger ook gaat heten, weten we een aantal dingen. Waarschijnlijk komt er een groot redesign aan en krijgen we te maken met een vernieuwde Windows Store. Daarnaast heeft Microsoft Windows 10X geannuleerd, een versie van het systeem bedoeld voor opvouwbare apparaten. De bedoeling is dat die functies overgebracht worden naar de volgende, grote Windows-iteratie. Zo wordt het mogelijk gemakkelijker voor fabrikanten om verschillende soorten apparaten te voorzien van Windows.