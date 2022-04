Vivo komt met eerste vouwbare telefoon X Fold

Smartphonemerk Vivo introduceert de X Fold. Het is het vouwbare telefoondebuut van het Chinese merk en vooralsnog komt deze alleen uit voor de Chinese markt.

Het apparaat heeft een groot scherm dat maar liefst 8 inch is wanneer hij is uitgevouwen, terwijl het scherm 6,5 inch is aan de buitenkant. Dankzij het scharnier kan dat enorme scherm worden opgevouwen, maar openklappen is ook mogelijk (tussen de 60 en de 120 graden). De schermen hebben allebei een verversingssnelheid van 120 Hertz. Het toestel heeft wat weg van een bekende vouwbare smartphone, namelijk Samsung Galaxy Z Fold.

Vivo X Fold

Vivo X Fold haalt zijn kracht uit een Snapdragon 8 Gen 1-processor met 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. Er is ook een versie met 512 GB opslaggeheugen. Het toestel heeft een accu van 4.600 mAh en deze kan snel worden opgeladen dankzij 50 Watt draadloos laden of 66 Watt bedraad laden.

Je kunt de telefoon ontgrendelen met de vingerafdrukscanner in beide schermen. Foto’s maken doe je met de vier camera’s aan de achterzijde van het toestel: een 50 megapixel hoofdcamera, een 48 megapixel ultragroothoeklens, een telecamera die 2 keer kan zoomen op 12 megapixel en een periscoopcamera van 8 megapixel waarmee je 5 keer kunt zoomen.

Vouwbare smartphone

In eerste instantie is Vivo X Fold alleen voor China, maar het is niet onmogelijk dat deze vouwbare telefoon ook naar Europa komt: Vivo heeft hier nog geen uitspraken over gedaan. De adviesprijs van het toestel is 1.300 euro voor de gewone en 1440 euro voor de variant met meer geheugen.

Vivo doet het erg goed als telefoonmaker. Het is een merk dat op de vijfde plek wereldwijd te vinden is van meeste telefoonverkopen. Het marktaandeel is 10 procent. Het merk is vooral in Azië enorm populair.