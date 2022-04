Dit zijn de echte voordelen van een vouwbare telefoon

Het vouwbare scherm: een technisch wonder

Het idee van een vouwbaar telefoonscherm is erg vreemd, omdat we zo gewend zijn aan de ‘harde’, rechte schermen van een gewone smartphone. We kunnen ons wel een vouwbaar toestel voorstellen dat twee schermen heeft met een dik scharnier ertussen, maar hoe zit het met vouwbare telefoons die één lang scherm hebben (wat eigenlijk de enige échte vouwtelefoons zijn)? Het scherm is een technisch wonder, want hij kan vouwen door een speciaal type OLED dat bestaat uit meerdere laagjes. In plaats van glas is er gekozen voor een nieuw materiaal dat wel buigzaam is. Het blijft bijzonder om naar te kijken, zo’n vouw in je scherm en dat kan alleen maar door jarenlange technologische ontwikkelingen.