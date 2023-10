Leica SOFORT 2 is een hippe hyride instant camera

Met de Leica SOFORT 2 introduceert Leica de tweede generatie van hun instant camera. Deze hybride camera combineert volgens de fabrikant naadloos vluchtige digitale momenten met de duurzame analoge wereld. De camera heeft een modern, minimalistisch en stijlvol uiterlijk. Het is natuurlijk een instant camera, maar daarnaast zal het niet iedere opname direct afdrukken. Deze hybride combineert de twee mogelijkheden. Je slaat de foto’s gewoon op en kunt zelf de beste opnamen selecteren om af te drukken.

De Leica FOTOS App kan hierbij helpen. Hier kun je alle foto’s vinden die je gemaakt heb met andere Leica-camera’s, net als foto’s vanaf je smartphone. Je kunt iedere foto weer overzetten naar de camera en als instant foto afdrukken op Instax Mini-fotopapier. De camera is verkrijgbaar in het rood, zwart en wit. De camera is uitgerust met selfie-stand met aparte ontspanknop aan de voorkant, een landschapsmodus met groothoekkarakter en de macrostand voor close-ups tot 10 centimeter. Middels tien objectieven en tien filmeffecten kun je je creativiteit de vrije loop laten. Leica heeft ook diverse accessoires beschikbaar voor de camera als polsbandjes, draagriemen, tassen en meer.

Prijs en beschikbaarheid

De Leica SOFORT 2 is vanaf 9 november 2023 verkrijgbaar bij geautoriseerde Leica-dealers in Nederland. De verkoopadviesprijs van de hybride instant camera is 379 euro.

