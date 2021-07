Xiaomi heeft Apple ingehaald op de wereldwijde smartphonemarkt

De top 5 heeft allemaal een jaarlijkse groei laten zien, zo blijkt uit de cijfers van onderzoeksbureau Canalys, alhoewel het marktaandeel wel voor een aantal verschuivingen heeft gezorgd. Het is jammer dat het onderzoeksbureau dit keer wat zuiniger is geweest met het verstrekken van de cijfers, dus we kunnen het niet vergelijken met het tweede kwartaal van vorig jaar. Zo is er dit keer ook geen duidelijkheid over het aantal verscheepte exemplaren. Kijken we naar het marktaandeel in het eerste kwartaal van 2021, dan heeft Samsung in het tweede kwartaal van 2021 een iets kleiner marktaandeel. Van 22 procent naar 19 procent. Apple is de tweede plek kwijt. Van 15 procent marktaandeel naar 14 procent. Xiaomi is de grote stijger en stijgt naar de tweede plek met een marktaandeel van 14 procent toen naar 17 procent nu. Daarmee zit het Samsung al op de hielen.

Waar Samsung een jaarlijkse groei van 15 procent heeft laten zien, daar steeg Xiaomi met 83 procent. Die groei zit hem met name in Zuid-Amerika (300 procent) en Afrika (150 procent). De jaarlijkse groei van Apple van 1 procent laat het bedrijf een plekje zakken. Oppo tenslotte groeit met 28 procent, maar het marktaandeel zakt van 11 procent naar 10 procent. Vivo vinden we wederom terug op de vijfde plek met een marktaandeel van 10 procent.

Neemt Xiaomi de eerste plek over?

Het wordt interessant om te zien hoe de markt er tegen het einde van het jaar uit gaat zien. Zal Xiaomi de eerste plek van Samsung overnemen? Volgens Canalys groeit Xiaomi met name door de verkopen van goedkopere toestellen (Poco en Redmi). In het high-end segment kan het nog absoluut niet opboksen tegen Samsung en Apple, dus daar zal nog verbetering plaats moeten vinden.