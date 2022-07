Vivo start verkoop smartphones in Nederland

Vivo is niet voor iedereen even bekend, maar deze Chinese smartphonefabrikant valt onder BBK Electronics. En onder deze grootmacht vallen ook merken als OnePlus, Oppo en Realme. Geen onbekende dus in de smartphonewereld. Sterker nog, het is het bestverkochte merk in thuisland China. In mei werd al duidelijk door distributeur V2Future B.V. dat het merk naar ons land toe komt. De verwachting was juni. Het wordt uiteindelijk een maandje later, want vanaf komende woensdag (27 juli) koop je de eerste drie smartphones van de Chinese fabrikant in Nederland.

Het merk komt met drie verschillende toestellen in drie verschillende prijsklassen. Ten eerste is daar het recente toptoestel Vivo X80 Pro met de snelste hardware van dit moment. Deze serie staat bekend om de uitstekende cameraprestaties en scoort ook altijd hoog bij DXOMark, alhoewel dit meest recente toestel nog niet getest is. De voorganger staat nog altijd op een gedeelde achtste plek. Andere toestellen die naar Nederland komen zijn de Y76 en de Y33s, twee toestellen in het goedkopere segment.

Prijs en beschikbaarheid

De smartphones zijn ten eerste beschikbaar bij BelSimpel. Vanaf komende woensdag liggen de drie smartphones daar in de winkels. De Vivo X80 Pro gaat 1.099 euro kosten, de Vivo Y76 299 euro en de Vivo Y33s tenslotte voor 219 euro.