Smartphones van Vivo komen naar Nederland in juni

Vivo doet misschien bij veel mensen geen belletje rinkelen, maar de smartphonefabrikant valt ook onder BBK Electronics. Hier vallen ook merken als Oppo, OnePlus en Realme onder. Sterker nog, Vivo is het bestverkochte smartphonemerk in China. De hoogste tijd om het merk ook naar ons land toe te brengen, zo laat Distributeur V2Future B.V. weten in een bericht op LinkedIn.

De Chinese fabrikant is in Nederland een distributieovereenkomst aangegaan met V2Future B.V. Het bedrijf neemt naast de logistieke afhandeling ook de marketingactiviteiten, service en afhandeling van reparaties voor rekening. In juni moeten de eerste smartphones van het merk gelanceerd worden, maar welke dit zijn is op dit moment nog niet bekend.

“Het vertrouwen in VIVO is groot en ik ben ervan overtuigd dat de Nederlandse consument het merk met open armen zal ontvangen. Dit hebben we eerder al ervaren met de andere merken die ons bedrijf op de Nederlandse markt heeft geïntroduceerd”, aldus Mario Fan, CEO van V2FUTURE.

Vivo: goede prijs-kwaliteitsverhouding met uitstekende camera’s

Het merk staat bekend om de goede prijs-kwaliteitsverhouding en scoort met name goed op cameraprestaties. De Vivo X70 Pro+ van afgelopen jaar scoort op DXOMark een score van 135 en deelt de 8e plek met de alom geprezen camera’s van de Google Pixel 6 Pro. Inmiddels is echter ook de opvolger alweer verschenen met de naam X80 Pro, een toestel dat door sommige media zelfs als ‘camera met belfuncties’ omschreven wordt en met name geprezen wordt om de camera setup en de goede fotokwaliteit. Laten we hopen dat dit toestel dan ook naar Nederland komt in juni.