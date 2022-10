Wereldwijde smartphonemarkt in vrije val: slechtste 3e kwartaal sinds 2014

Onderzoeksbureau Canalys doet ieder kwartaal onderzoek naar de smartphonemarkt. Dit keer werden de cijfers van het derde kwartaal van 2022 bekendgemaakt. De huidige economische malaise vinden we ook terug op de smartphonemarkt. Mensen houden de hand op de knip en geven veel minder uit op het gebied van nieuwe smartphones. De cijfers vallen 9 procent lager uit in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar. Dit resulteerde uiteindelijk in het slechtste derde kwartaal sinds 2014.

Samsung wereldwijd het meeste toestellen verscheept

Samsung heeft wereldwijd de meeste exemplaren verscheept en staat bovenaan met een marktaandeel van 22 procent. Het marktaandeel steeg met 1 procent ten opzichte van vorig jaar. Apple staat stevig op de tweede plek en steeg van 15 procent naar 18 procent marktaandeel. Xiaomi blijft derde met een marktaandeel van 14 procent. Oppo (inclusief OnePlus) daalde een procentje van 11 procent naar 10 procent en Vivo op de vijfde plek daalde van 11 procent marktaandeel naar 9 procent. De overige merken hebben een gezamenlijk marktaandeel van 27 procent.

Canalys bracht meer slecht nieuws. Het onderzoeksbureau verwacht geen verbeteringen op de smartphonemarkt in het vierde kwartaal en ook niet in de eerste helft van 2023 dankzij de huidige economische omstandigheden met veel inflatie. Mogelijk gaat het in de tweede helft van 2023 weer de goede kant op.