Trends en verwachtingen op het gebied van smartphones in 2024

Kunstmatige intelligentie

Geruchten gaan dat de Galaxy S24 een toestel is dat dankzij kunstmatige intelligentie onder andere verschillende stemmen kan herkennen en bijvoorbeeld een uitwerking kan maken van een interview waarbij zelfs de sprekende personen uit elkaar kunnen worden gehaald. De nieuwe kunstmatige intelligentie-opties van S24 Ultra zouden zelfs zo ver gaan dat Samsung overweegt er een abonnement op te zetten. Wil je van AI gebruikmaken, dan moet je hiervoor een abonnement afsluiten op je telefoon.

Verder zien we kunstmatige intelligentie voorkomen in veel facetten van de mobiel. Denk aan het verbeteren van foto’s, maar ook het mogelijk maken om een heel object of persoon uit een video te wissen. Uit een foto kennen we inmiddels, maar in 2024 wordt videobewerking dus nog veel makkelijker. In een wereld die steeds meer op videocontent gefocust is, is dat een zeer aantrekkelijke toepassing van AI.

AI kan problemen oplossen die hardware inmiddels niet meer kan bijbenen, maar nog steeds is ook hardware belangrijk als het om smartphones gaat. We denken dan aan bijvoorbeeld de vormfactor, zoals vouwbare telefoons. Hoewel ze meer genormaliseerd zijn, zagen we in 2023 de ene na de andere fabrikant met zijn eigen vouwbare toestel op de proppen komen, zoals OnePlus met zijn vrij prijzige OnePlus Open. Het 1.799 euro kostende toestel blijft waarschijnlijk een uitschieter. Inmiddels zijn prijzen van alles, maar ook van smartphones, zoveel hoger geworden, dat we ook een tegenbeweging zien. Zo zou Samsung in 2024 de telefoons juist niet duurder maken, omdat het liever meer telefoons verkoopt.