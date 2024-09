Xiaomi lanceert de Xiaomi 14T Series smartphones

Xiaomi komt in de nieuwe serie met de 14T en 14T Pro. Uniek is dat de 14T Pro voor het eerst ondersteuning voor draadloos laden heeft gekregen. Het verschil tussen de Xiaomi 14T en 14T Pro zit hem niet alleen in het draadloze laden. Beide toestellen hebben een behuizing met vlakke zijkanten. Bij de 14T Pro is het frame van aluminium en de achterkant van glas is gekromd rondom de zijkanten. De 14T heeft een volledig vlakke achterkant en een plastic frame. Ook in de dikte verschillen de toestellen. De Pro-variant is 8,4mm dik, terwijl de 14T 8,0mm dik is. Het gewicht is 209 gram voor de Pro en 195 gram voor de 14T.

Onder de motorkap zien we bij de 14T een MediaTek Dimensity 8300 Ultra terug, terwijl de 14T Pro een Dimensity 9300+ processor meegekregen heeft. Wel hebben beide toestellen een werkgeheugen van 12GB. Xiaomi voorziet de smartphones van Android 14, waarbij er vier generaties aan Android-updates beloofd worden. Natuurlijk zet het bedrijf ook in op AI, met onder meer een op AI gebaseerde vertaalfunctie, de mogelijkheid om met AI zelf video’s samen te stellen en een foto-app waarbinnen AI je kan helpen zoeken en bewerken.

Xiaomi legt de nadruk op de camera’s van de toestellen. Beide 14T-smartphones beschikken over vier camera’s: drie achter en een aan de voorkant. De 14T Pro beschikt als enige model over Xiaomi’s AISP-beeldverwerking. Beide toestellen hebben een 32mp frontcamera en een 12mp ultragroothoekcamera zonder autofocus. Er is ook een telecamera aanwezig op beide smartphones.

Het scherm van de 14T-series smartphones is een 6,67-inch amoled-scherm met een resolutie van 2772 x 1220 pixel, een helderheid van 4000cd/m2 en een 144Hz refreshrate.

