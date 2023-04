Het lijkt erop dat Samsung voornemens is de Galaxy S24-lijn van een Exynos-processor te voorzien. Dat zou best een big deal zijn, aangezien de Zuid-Koreaanse fabrikant voor de Galaxy S23 wereldwijd overstapte naar de Snapdragon-processors van Qualcomm. En die bevallen vaak beter dan Samsungs eigen Exynos-lijn.

Exynos is een merknaam dat verbonden is aan de mobiele processors die het Zuid-Koreaanse bedrijf produceert. Die processors belanden veelal in allerlei smartphones. Hoewel ze relatief capabel zijn, trekken ze toch vaak aan het kortste eind in de strijd met vergelijkbare Qualcomm Snapdragon-cpu’s.

Schakelt Samsung weer terug?

Veel mensen waren dan ook blij om te zien dat de Samsung Galaxy S23-lijn in z’n geheel – wereldwijd – gebruikmaakt van een aangepaste versie van de Snapdragon 8 Gen 2. Die processor doet het goed in vele benchmarks, biedt veel waar voor z’n geld en wordt ook minder warm dan Exynos-processors.

In Europa bracht Samsung altijd Exynos-modellen uit van high-end smartphones, terwijl de mensen in de Verenigde Staten een Snapdragon-model konden oppikken. Daardoor zat er altijd verschil in prestaties tussen dezelfde smartphones. En dat vonden veel consumenten en recensenten altijd jammer.

Met de wereldwijde omarming van Qualcomms chipsets kwam daar dus een eind aan, maar die vreugde is van korte duur. Zeker nu blijkt – uit geruchten – dat Samsung voor de Galaxy S24 wederom terugschakelt naar zijn eigen processorlijn. Het zou in het bijzonder om de Exynos 2400 moeten gaan.

De massaproductie begint mogelijk in november. De processor zou beschikken over tien kernen, die minimaal op 3,1 en maximaal 3,6 GHz geklokt worden. Uiteraard heeft het bedrijf nog niets bevestigd. We zullen dus nog even moeten wachten op wat Samsung zelf naar buiten brengt hieromtrent.