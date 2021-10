Multisim is geschikt voor klanten die gebruikmaken van een iPhone en een Apple Watch (GPS + cellular). Je koppelt beide apparaten aan hetzelfde telefoonnummer en abonnement. Zo kan je dus ook met je Apple Watch bellen en internetten en hoef je je iPhone helemaal niet meer op zak te hebben. Vanaf 29 oktober is Multisim te bestellen via de website van T-Mobile en vanaf 5 november is het beschikbaar. Deze dienst kost 5 euro per maand en komt bovenop je bestaande abonnement.

T-Mobile Multisim koppelt de iPhone en Apple Watch door middel van eSim, oftewel elektronisch ingebouwde simkaarten, aan één en hetzelfde nummer. Een oproep komt dus op beide apparaten tegelijk binnen en je kunt antwoorden op het apparaat naar keuze. Data voor internet gebruik je op beide apparaten tegelijk. Zo kan je dus een film kijken op je iPhone en berichten beantwoorden op je Apple Watch.

Apple Watch 4g verkoop start op 29 oktober

In augustus stelden wij onszelf nog de vraag. Komt de Apple Watch met 4g ook naar Nederland toe? Die vraag lijkt T-Mobile dus voor ons te beantwoorden. Website iCulture weet te melden dat Apple op 29 oktober start met de verkoop van de Apple Watch Series 7 4g-modellen in ons land. Ook de Apple Watch SE 4g zou vanaf dat moment beschikbaar moeten zijn. En niet geheel toevallig is de 4g-functie actief vanaf 5 november, precies op het moment dat T-Mobile Multisim beschikbaar is.