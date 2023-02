Ontdek de nieuwe Samsung Galaxy S23 in Augmented Reality (ADV)

In de Samsung Galaxy S23 Augmented Reality Experience maak je een digitale reis en kun je zelf ontdekken waarom de Galaxy S23-serie de beste smartphoneserie van dit moment is. Komt het door de razendsnelle hardware met de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy? De ongeëvenaarde camera’s waarmee je alles in het leven vast kunt leggen? Het premium design met de floating camera’s? De vijf jaar ondersteuning met beveiligingsupdates? Of zorgt een combinatie van al deze factoren ervoor dat de Galaxy S23-serie de heetste smartphoneserie van dit moment is? Je komt er nu zelf achter in augmented reality. En het goede nieuws is, je hoeft er helemaal geen app voor te downloaden, maar kunt direct starten.