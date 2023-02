De epische Samsung Galaxy S23-serie is nu verkrijgbaar (ADV)

Galaxy S23

Het reguliere model is de Samsung Galaxy S23. Dit is het compactste en tevens het goedkoopste model in de serie, maar vergis je niet. Dit toestel heeft alles in huis wat je nodig hebt om creatief te zijn. Zo vind je op dit toestel een AMOLED FHD-scherm van 6,1-inch, zodat al je favoriete content scherp en in mooie, volle kleuren getoond wordt. Het toestel is voorzien van een premium design met aluminium frame en je kunt kiezen uit diverse kleuren. De batterij in het toestel gaat langer mee dan bij de voorgangers, dus daar hoef je je overdag geen zorgen over te maken. Samsung wil je met de Galaxy S23 alle tools in handen geven die je nodig hebt om de beste content te maken. De 50 Megapixel Camera in de Galaxy S23 is alles wat je nodig hebt om creatief te zijn, of je nu de vetste foto’s wilt maken of de leukste video’s voor TikTok.