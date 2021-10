Apple Watch Series 7 verkrijgbaar vanaf 15 oktober en dit gaan ze kosten

Apple heeft de Apple Watch Series 7 op 14 september officieel gepresenteerd, samen met de nieuwe iPhone 13-serie. Een exacte verschijningsdatum en een prijs in euro’s was nog niet bekend, tot nu toe dan. De nieuwe smartwatch van Apple met watchOS 8 is vanaf deze week al vooruit te bestellen.

De Apple Watch Series 7 heeft deze editie een groter scherm, waardoor je er meer content op kunt bekijken. De randen lopen een beetje door, waardoor je ook aan de zijkant de tijd ziet staan. Dit keer ondersteunt het scherm een volledig toetsenbord, zodat je er beter op kunt typen en berichten kunt beantwoorden. Je kunt ook de helderheid beter instellen, zodat je in de volle zon en in een donker huis het scherm goed kunt aflezen. Apple komt met een 41mm-variant en een 45mm-variant. Beide modellen zijn bestand tegen krassen, stof en water.

Apple Watch Series 7 vanaf 15 oktober verkrijgbaar

Wanneer is de nieuwe Apple Watch nu beschikbaar? Vanaf aankomende vrijdag kun je alvast vooruitbestellen. De preorders starten dus op 8 oktober. Vanaf 15 oktober ligt de nieuwe Apple Watch met watchOS 8 in de winkels. Volgens website iCulture gaat de 41mm-variant 429 euro kosten. De 45mm-variant kun je kopen voor 459 euro. Een flink bedrag, maar ten opzichte van de Series 6 is de prijs vrijwel gelijk gebleven.