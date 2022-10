Online veel buzz

Voordat Google en T-Mobile officieel de samenwerking bekendmaakten, gingen er een aantal spannende dagen aan vooraf. De Pixel-maker lichtte eerder al een tipje van de sluier op, terwijl de provider enkele aanwijzingen gaf over de introductie. Daardoor was er online veel buzz over de mogelijke introductie van de Pixel-telefoons in Nederland. En dat was dus niet voor niets, aangezien de drie genoemde telefoons sinds donderdag 13 oktober eindelijk en officieel in Nederland verkrijgbaar zijn. Daar hebben veel mensen zeven jaar op moeten wachten…

“T-Mobile vindt het belangrijk dat iedereen toegang krijgt tot de mogelijkheden die de technologie te bieden heeft”, zegt Onno Rip, Vice President Consumer Sales & Terminals bij T-Mobile Nederland. “Daarom lopen we altijd voorop, zodat we bestaande en nieuwe klanten de nieuwste en beste smartphones kunnen blijven aanbieden. In combinatie met ons mobiele netwerk, dat bekend staat als één van de best presterende netwerken in de wereld, biedt dit onze klanten een ongekende gebruikservaring.” T-Mobile is dan ook – terecht – ongekend trots op deze samenwerking.