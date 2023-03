T-Mobile komt met nieuwe Zyxel WX5600 voor Wifi 6

Internetprovider T-Mobile heeft een nieuw wifi-apparaat beschikbaar gemaakt voor zijn klanten. Het gaat om de Zyxel WX5600 en deze biedt ondersteuning voor Wifi 6. Het is erg nieuw voor T-Mobile, dat normaal met een wifipunt op Wifi 5 werkt.

T-Mobile heeft op zijn blog laten weten dat het Zyxel WX5600-punt kan samenwerken met het Zyxel-modem van type T-54 om een Wifi 6-meshnetwerk op te zetten. Dat kon eerder ook met Wifi 5 onder de noemer Wifi Plus. Nu is Wifi 6 dus onderdeel van Wifi Plus. Het voordeel van Wifi 6 is dat het technische verbeteringen biedt ten opzichte van Wifi 5. Draadloze netwerken kunnen bovendien meer apparaten tegelijk aan, wat het een betere Wifi-optie maakt voor smarthomes. Wifi 6 schijnt dertig procent sneller te zijn dan Wifi 5.

Zyxel WX5600

De Zyxel WX5600 is sneller dan zijn voorganger. Hij is voorzien van twee 2,5Gbit-lanpoorten. Hij heeft meer antenness op 5Ghz: met 4×4 ten opzichte van 2×2 is het zelfs twee keer zoveel. De maximale snelheid is daar 4.800Mbit/s, wat een gigantische vooruitgang is: bij WAP6807 is het 1.733Mbit/s. Daarnaast ondersteunt het apparaat nu ook WPA3-SAE en is hij met 18W vrij zuinig.

Dit alles is niet gratis. Wil je gebruikmaken van het wifi-punt, dan ben je daar 2,50 euro per maand extra aan kwijt. Ben je al voorzien van een Zyxel T-54-modem en gebruik je het oude wifi-punt, dan zal je je Wifi Plus moeten opzeggen en opnieuw moeten afsluiten om het nieuwe wifi-punt te krijgen. Een beetje omslachtig, waar T-Mobile wel iets aan zou moeten kunnen doen, ons inziens, maar in ieder geval heb je wel een manier om te upgraden.

Wifi 6

Lees ook ons uitgebreide artikel over Wifi 6 en wat dit betekent voor je smarthome. Er wordt ook al gewerkt aan de Wifi 7-standaard, waarvoor sommige modemfabrikanten zelfs al apparaten uitgeven. Daarnaast is er ook nog Wifi 6E, dat een extra frequentieband toevoegt om nog meer ruimte te geven aan een huis met veel apparaten op de ‘digitale snelweg’.