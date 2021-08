Komt de Apple Watch met 4g binnenkort naar Nederland?

Op dit moment hebben we nog geen Apple Watch met lte-ondersteuning in Nederland. Een dergelijk model laat je bellen, berichten beantwoorden, meldingen ontvangen en andere mobiele diensten gebruiken zonder dat deze gekoppeld is aan je iPhone. Wel zijn de wifi-modellen van de Apple Watch hier verkrijgbaar. In omringende landen, waaronder België, zijn de 4g-modellen wel te koop. Mogelijk kunnen we ze binnenkort ook in Nederland kopen, zo blijkt uit een verwijzing op een supportpagina van Apple.

De pagina op de website van Apple laat zien hoe je met een mobiele verbinding op je Apple Watch kunt bellen, berichten beantwoorden, meldingen ontvangen en meer, zelfs wanneer je niet in de buurt bent van je iPhone. In het artikel vinden we een link naar een tweede pagina waar informatie hoort te staan dat je een geschikt mobiel abonnement nodig hebt bij een ondersteunende aanbieder. Wanneer je klikt op deze link, dan is deze pagina echter nog niet online.

Apple Watch met 4g binnenkort in Nederland te koop?

De hele uitleg hoe je een mobiele verbinding moet opzetten met de smartwatch van Apple is al wel op de supportpagina te vinden, inclusief screenshots in de Nederlandse taal. Waarom zou Apple dit op de supportpagina zetten wanneer we zelf geen lte-modellen kunnen kopen? Zeker weten we het niet, maar de kans lijkt groot dat je binnenkort ook de Apple Watch met 4g kunt kopen in Nederland.

Advertentie

Lees meer over Apple.