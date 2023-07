Samsung presenteert nieuwe opvouwbare smartphones op 26 juli

Het persbericht geeft ons al veel duidelijkheid, want de Zuid-Koreaanse fabrikant heeft het over de ‘Flip Side’. Opvouwbare smartphones dus en we verwachten daar de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Z Flip 5, of in ieder geval één van beide smartphones. Op de teaser-afbeelding zien we duidelijk een opvouwbare smartphone.

De Flip-serie van Samsung is een nieuwe kijk op de traditionele klaptelefoon, alleen loopt het opvouwbare scherm nu ook door bij het scharnier. De Z Fold-serie vouwt op een andere manier open, meer als een boek. Samsung is één van de weinige fabrikanten die de afgelopen jaren ieder jaar met een nieuwe opvouwbare telefoon op de proppen is gekomen. Andere fabrikanten doen dit veelal eenmalig of hebben nog geen opvouwbare telefoon gelanceerd.

Groter coverscherm voor Samsung Galaxy Z Flip 5

Er zijn inmiddels al geruchten naar buiten gekomen over de nieuwe opvouwbare telefoons en dan met name de Samsung Galaxy Z Flip 5. Zo wordt het coverscherm (het buitenste scherm) naar alle waarschijnlijkheid veel groter. Volgens geruchten krijgt het toestel een coverscherm van 3,4-inch waardoor ook het buitenste scherm veel meer als een volwaardig smartphonescherm gaat voelen.

Je kunt er 26 juli bij Samsung Galaxy Unpacked in ieder geval virtueel bij zijn. Het lanceringsevenement wordt live uitgezonden via het YouTube-kanaal van Samsung. Het evenement start om 13.00 uur.