Het nieuws werd naar buiten gebracht door professioneel lekker Evan Blass via Twitter. De man heeft het al vaker bij het rechte eind gehad wat betreft aankondigingen van Samsung en dit keer zou er een ‘Galaxy Unpacked’ gehouden worden op 10 augustus. Ook werd er al een afbeelding naar buiten gebracht van het evenement van Samsung waar de duidelijk een klaptelefoon op zien.

Nieuwe foldables

Wat kun je nu precies verwachten van de Zuid-Koreaanse fabrikant? We weten al dat er geen nieuwe Samsung Galaxy Note zou komen. De Samsung Galaxy S22 Ultra van dit voorjaar was eigenlijk een combinatie van de S-serie en de Note-serie. Waar Samsung het goed doet is op het gebied van foldables, oftewel opvouwbare telefoons. Na enkele jaren van vage prototypes en hele dure toestellen zette Samsung vorig jaar een stap vooruit met de relatief betaalbare Galaxy Z Fold 3 en de Flip 3. Naar verwachting gaan we van beide toestellen een nieuwe versie zien. Gelekte informatie en afbeeldingen laten zien dat deze toestellen geen complete make-over krijgen. Verwacht dus vrijwel hetzelfde design, maar dan met de hardware van 2022.

**THIS IMAGE HAS BEEN EDITED TO OBFUSCATE CERTAIN DETAIL** See what I did there? pic.twitter.com/BrH4sT99yU — Evan Blass (@evleaks) July 18, 2022

Galaxy Watch 5

Daarnaast gaan we waarschijnlijk een opvolger zien van de Galaxy Watch. We zijn dan alweer toe aan de Galaxy Watch 5. Van versie 4 verscheen een regulier model en een Classic-model met roterende bezel. Helaas lijkt er dit keer geen Classic-versie in te zitten, maar alleen een reguliere Galaxy Watch 5.

We wachten de officiële aankondiging nog even af, maar zet 10 augustus alvast in je agenda voor een nieuw Galaxy Unpacked-evenement van Samsung.