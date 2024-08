Televisies in Europa worden steeds groter, 50-inch gemiddeld

Consumenten in Europa die op zoek gaan naar een nieuwe televisie komen momenteel op een grootte van gemiddeld 50-inch uit. De consumenten in de Nordics, waaronder Denemarken en Zweden, kopen de grootste televisies, terwijl de consumenten in het Verenigd Koninkrijk het vaakst een nieuwe televisie kopen.

Waar het gemiddelde formaat in 2010 nog op 32-inch lag is dat nu al 50-inch. Elk jaar wordt de gemiddelde nieuwe televisie 1,2-inch groter. Uit het onderzoek, dat in samenwerking met TCL gepresenteerd werd, blijkt dat met name 98-inch modellen aan populariteit winnen. Volgens TCL gaan de verkopen van deze formaten alle verwachten te boven. En volgens de fabrikant is 98-inch toevallig ook het grootste formaat dat (verticaal) nog in een lift past om de televisie in een appartement te krijgen.

Uit het onderzoek blijkt verder dan consumenten in de Nordics gemiddeld 703 euro uitgeven voor een nieuwe televisie, terwijl het gemiddelde in Europa op 536 euro ligt. In het Verenigd Koninkrijk koopt men het vaakst een nieuwe televisie; eens in de 5,6 jaar. In Duitsland is dat eens in de 10,1 jaar.