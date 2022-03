Samsung presenteert donderdag nieuwe Galaxy A-toestellen

Alhoewel de Galaxy S-serie wellicht de bekendste serie smartphones is van de Zuid-Koreaanse fabrikant, daar liggen de verkopen van de Galaxy A-serie vele malen hoger. Samsung wil met deze smartphoneserie innovaties ook toegankelijk maken in een betaalbaar jasje. Aankomende donderdag worden de nieuwste Galaxy A-toestellen voor dit jaar gepresenteerd.

Nieuws over welke toestellen precies gelanceerd gaan worden is nog onduidelijk, maar we verwachten in ieder geval de opvolger van de Galaxy A52 met de naam, hoe kan het ook anders, Galaxy A53. In onze review van de Samsung Galaxy A52 viel het display en het geluid ten positieve op. Dat toestel was klaar voor 5g en ook de hoofdcamera en het updatebeleid waren positieve uitschieters. De plastic achterkant, het ontbreken van een snellader en de ietwat hoge prijs voor de specificaties waren de minpuntjes. Samsung heeft vervolgens nog een Galaxy A52s uitgebracht met een krachtigere processor.

Van de Galaxy A53 verwachten we wederom een toestel dat veel mensen aan zal spreken. Samsung spreekt echter over smartphones in de aankondiging, dus wellicht gaan we ook de Galaxy A73 zien aankomende donderdag. Dit toestel zal waarschijnlijk net iets betere prestaties hebben tegen een iets hogere prijs.

Kijk donderdag zelf mee naar de presentatie

Kijk aankomende donderdag 17 maart om 15.00 uur via het YouTube-kanaal van Samsung naar de presentatie. Zo hoef jij niks te missen van de lancering van de nieuwste smartphones van Samsung.