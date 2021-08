Samsung introduceert Galaxy A52s 5G met snellere chipset

De Samsung Galaxy A52s 5G is een snellere versie van de reguliere Galaxy A52. Dat toestel bestond uit twee versies. Zo was daar een 4g-versie met Snapdragon 720 en een 5g-versie met Snapdragon 750G. De nieuwe Galaxy A52s 5G is nu de snelste versie, want dat toestel draait op een Qualcomm Snapdragon 778G. Het toestel heeft verder een FHD+ Super Amoled scherm van 6,5-inch met een verversingssnelheid van 120Hz, en komt in verschillende varianten met 6 GB of 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.500 mAh en ondersteunt 25W Fast Charging. De vingerafdruksensor vinden we onder het scherm en dit toestel biedt uiteraard ondersteuning voor het 5g-netwerk. De afmetingen bedragen 159,9 mm x 75,1 mm x 8,4 mm en het toestel weegt 189 gram.

Het toestel komt met vijf camera’s aan boord. Zo vinden we een selfiecamera van 32 megapixel (f/2.2) in een gaatje in het display. Achterop vinden we een cameramodule met vier camera’s. Zo is daar een hoofdcamera van 64 megapixel met OIS (f/1.8), een ultra-groothoekcamera van twaalf megapixel (f/2.2), een dieptesensor met vijf megapixel (f/2.4) en een macrocamera van vijf megapixel (f/2.4).

Het toestel lijkt dus vrijwel identiek te zijn aan het reguliere model, ware het niet dat de processor een stuk sneller is en de prestaties dus flink zullen verbeteren. De Samsung Galaxy A52s 5G draait op Android 11 en komt met Samsung’s OneUI-softwareschil. Je krijgt bij de Zuid-Koreaanse fabrikant vier jaar lang updates. Dat betekent drie grote Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy A52s 5G is verkrijgbaar in de kleuren Awesome Mint, Awesome Violet, Awesome White en Awesome Black. De 128GB-variant is straks verkrijgbaar vanaf 449 euro. De 256GB-variant koop je vanaf 509 euro. Het toestel komt naar Nederland toe, maar een exacte verschijningsdatum is nog niet bekend.