De nieuwe Galaxy S23-telefoons hebben onderling overeenkomsten met de snelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy-processor, vijf jaar beveiligingsupdates, Android 13 met One UI 5, premium designs met IP68-rating (water- en stofbestendig) en AI Image Enhancers voor de camera’s. Toch zijn er ook zeker verschillen op te noemen.

Galaxy S23

De Samsung Galaxy S23 is het basismodel binnen de nieuwe serie. Dit toestel komt met een 6.1” AMOLED FHD display met een verversingssnelheid van 120Hz, 8 GB werkgeheugen, 128 GB 256 GB of 512 GB opslaggeheugen, een batterij van 3.900 mAh die je met 25W Super Fast Charging weer kunt opladen en een extra groot koelsysteem om het toestel onder alle omstandigheden koel te houden. Het toestel heeft drie camera’s aan de achterzijde, waaronder een 50 Megapixel Wide Camera met een diafragma van f/1.8, ultragroothoekcamera van twaalf megapixel (f/2.2) en een telephoto camera van twaalf megapixel (f/2.2) met drie keer optical zoom. De selfiecamera voorop beschikt over twaalf megapixel.

Galaxy S23+

De Samsung Galaxy S23+ lijkt op veel vlakken op het reguliere model, maar dan met een aantal veranderingen. Zo is deze smartphone iets groter dan het reguliere model. Het toestel heeft een 6.6” AMOLED FHD display en komt standaard al met 256 GB opslaggeheugen aan boord. Daarnaast is er ook een 512 GB-variant. De batterij is met een capaciteit van 4.700 mAh groter dan bij het reguliere model en ook het opladen gaat met 45W Fast Charging sneller. De camera’s zijn identiek aan de reguliere Galaxy S23.

Advertentie

Galaxy S23 Ultra

Het topmodel van de nieuwe serie is de Samsung Galaxy S23 Ultra. Dit toestel is met een 6.8” AMOLED QHD New Edge display het grootste toestel in de serie en heeft tevens het scherpste display met de hoogste resolutie. Ook hier vinden we een verversingssnelheid van 120Hz. Net als bij het Ultra-model van de Galaxy S22-serie is ook de S Pen, de stylus van Samsung, hier aanwezig. Je kunt kiezen uit 8 GB of 12 GB werkgeheugen en 256 GB, 512 GB of zelfs 1 TB aan opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh en kun je met 45W snel opladen.

In plaats van een hoofdcamera van 50 megapixel, zoals op de andere twee toestellen binnen de serie, beschikt het Ultra-model over de nieuwe hoofdcamera met een 200 Megapixel Wide Camera. In totaal heeft dit toestel maar liefst vier camera’s achterop. Ook een ultragroothoekcamera van twaalf megapixel en twee telephoto camera’s van tien megapixel (respectievelijk f/2.4 en f/4.9) zijn aanwezig en geven je de mogelijkheden van een professionele spiegelreflexcamera in zakformaat. Door de hoge resolutie kun je volgens Samsung volop inzoomen zonder detailverlies. De camera ondersteunt 10x Optical Zoom en 100x Space Zoom, waarmee je zelfs de maan en sterren kunt fotograferen.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe smartphones zijn per direct verkrijgbaar in de kleuren Phantom Black, Cream, Green en Lavender. De Galaxy S23 is verkrijgbaar vanaf 949 euro, de Galaxy S23+ vanaf 1.199 euro en de Galaxy S23 Ultra vanaf 1.399 euro. De smartphoneserie is nu te koop in de winkels of via de website van Samsung.