iEar’ invites: Rega

Rega

Rega is sinds 1973 een high end producent van audio apparatuur met een specialisatie in platenspelers, toonarmen en phono elementen. Hierbij produceert het bedrijf alles in eigen huis. Meer dan vier decennia aan specialistische kennis en ervaring vertaalt zich in een excellente bouw en hoge geluidskwaliteit van de producten. Engineering is het kloppende hart van Rega Research Ltd, een bedrijf dat geobsedeerd is door specialistische materialen, toleranties en nauwkeurigheid. Elk Rega-product is ontworpen om de beste muzikale prestaties te leveren en een leven lang plezier te bieden tegen een betaalbare prijs.

Nieuwe Nd elementen

Als je denkt dat er technologisch geen ontwikkeling meer zit in platenspeler elementen, heeft Rega maar liefst 10 jaar research en development gestoken in een compleet nieuwe reeks MM elementen. Next Level MM performance elementen zijn geboren luisterend naar de namen Nd3, Nd5 en Nd7. Door de toepassing van Neodymium magneten is er feitelijk een geheel nieuw en uniek design ontstaan.

Rega demonstraties

Naar aanleiding van de introductie van de nieuwe Nd-lijn MM elementen van Rega organiseert iEar’ in samenwerking met Rega importeur Joenit in de winkel in Amsterdam een tweetal luistersessies op 19 september om 15.00 en 19.00 uur. Tijdens de demonstratie zullen de drie nieuwe elementen aan bod komen, waarbij het kwalitatieve verschil ten gehore zal worden gebracht. Voor de demonstratie zullen dan ook de Rega Planar 2, 3, 6 en 8 draaitafel modellen gebruikt worden, waarin de nieuwe elementen verkrijgbaar zijn. Hierbij zullen de synergie tussen platenspeler en element duidelijk naar voren komen.

We nodigen je van harte uit hierbij aanwezig te zijn, meld je wel even aan via ddeze link.