Samsung brengt betaalbare Galaxy A13 4G op de markt voor 189 euro

De Samsung Galaxy A13 4G is vandaag officieel geïntroduceerd. Het toestel beschikt over een Infinity V-scherm van 6,6-inch. Dit tft-scherm geeft een FHD+-resolutie van 2.408 bij 1.200 pixels. Aan boord vinden we een Exynos 850-processor met 4 GB werkgeheugen en 64 GB of 128 GB opslaggeheugen. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een micro-sd-kaart tot 1 TB. De batterij heeft een grote capaciteit van 5.000 mAh en kun je met 15W Super Fast Charging weer opladen. Volgens Samsung kun je de hele dag vooruit met de batterij dankzij Adaptive Power Saving.

Ook de camera’s worden door Samsung niet vergeten. Het toestel is uitgerust met diverse AI-functionaliteiten zodat je volgens Samsung realistische, levendige en sprankelende foto’s en video’s kunt maken. Het toestel is uitgerust met maar liefst vijf camera’s, waarvan vier aan de achterkant. Dat doet je om te beginnen met de hoofdcamera van 50 megapixel (f/1.8). Daarnaast is er een ultra-groothoekcamera van vijf megapixel (f/2.2), macrocamera van twee megapixel (f/2.4) en een dieptecamera van twee megapixel (f/2.4). Voorop vinden we een selfiecamera van acht megapixel (f/2.2) in een ‘waterdruppel’ bovenaan het scherm.

De Samsung Galaxy A13 4G is uitgerust met Android 12 met de One UI 4.1-softwareschil van Samsung. Een vingerafdruksensor vinden we aan de zijkant van het toestel. Het gewicht is 195 gram en het toestel kent de afmetingen 165,1 mm x 76,4 mm x 8,8 mm.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy A13 4G is beschikbaar in twee varianten. Voor de versie met 64 GB opslaggeheugen betaal je 189 euro. De versie met 128 GB kost 209 euro. Kies uit de kleuren zwart of blauw.